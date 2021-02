BBB21: Boninho pede autorização de Lumena para festa do líder; entenda

O diretor do reality show deixou claro na publicação que não ligaria para a resposta de Lumena | Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (3) acontece mais uma festa no 'BBB 21'. Boninho já está no clima, mas antes pediu permissão de Lumena, publicando uma foto da sister com a frase: "Pode ter festa hoje?".

O diretor do reality show deixou claro na publicação que não ligaria para a resposta de Lumena. "Então, nem quero saber a resposta. A gente faz a festa que quiser! Então hoje tem festa do Di", escreveu, anunciando que o tema da festa foi escolhido por Nego Di, o líder da semana.

"Toda a comemoração será baseada em suas preferências, com direito a barba, cabelo, boteco e humor. Na decoração e no cenário, os grafites que o comediante gosta e, no cardápio, uma de suas comidas favoritas: churrasco. Para receber os amigos com tudo o que aprecia - e com a sua cara - a festa começa com o pagode, seu ritmo musical preferido", detalhou a assessoria da emissora.

Internautas também entraram na brincadeira. "Hahahahahaha será que ela deixa?", questionou uma. "Até você, Boninho!", escreveu outra.

*Com informações do site O Dia