Insistência de Karol Conká para beijar Arcrebiano gera polêmica na web

No Twitter, no começo da manhã, a palavra "assédio" estava nos trending topics, com os internautas questionando um suposto desconforto por parte de Arcrebiano quando a cantora insistiu no primeiro beijo. | Foto: Globo

Na madrugada desta quinta-feira (4) rolaram os primeiros beijos no BBB21. Um deles, no entanto, gerou polêmica na internet. Trata-se do selinho - e depois, efetivamente, dos beijos - protagonizados por Karol Conká e Arcrebiano.



No Twitter, no começo da manhã, a palavra "assédio" estava nos trending topics, com os internautas questionando um suposto desconforto por parte de Arcrebiano quando a cantora insistiu no primeiro beijo.

| Foto:

Fãs reagem

De acordo com os fãs do reality, se a situação fosse contrária possivelmente estaria sendo discutida como assédio sexual. "Cara se fosse um homem forçando a barra que nem a Karol, tava todo mundo levantando a hashtag de assédio", disse uma internauta.



Outra tag levantada pelos fãs foi "Não é Não", pontuando a insistência de Karol, mesmo após o brother pedir "calma". "Ela está o tempo todo cercando o garoto, chega a dar agonia e ele já está incomodado, até tirou a mão dela antes dessa cena. NÃO É NÃO".

Fiuk e Thaís

Fiuk e Thais também deram o que falar. Eles estrelaram o primeiro beijo do BBB21, na madrugada de quinta-feira (4), durante a festa do líder, Nego Di.

Depois de muitas espera do público, que ficou vendo o casal se paquerando durante um bom tempo, o beijo finalmente veio.

Os internautas encheram a web de memes por conta das técnicas de conquista do ator e cantor, que se disse "com vergonha".

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas

www.emtempo.com.br/cultura

www.emtempo.com.br/bbb21