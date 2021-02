BBB21: Juliette pensa em desistir após ataques de Karol Conká

Juliette ultrapassa Karol Conká em seguidores nas redes após brigas e acusações de xenofobia no 'BBB21' | Foto: Reprodução Globo

Ao final da festa do líder do reality da Rede Globo "BBB 21" (TV Globo), a sister Juliette confidenciou a Lucas estar pensando em desistir do programa. A advogada ficou mais uma vez chateada após ouvir uma indireta de Karol, que dançava na sala com outros brothers. A cantora cantou outra versão da música "Combatchy" mandando a sister e dormir e dizendo que a mandaria 'se fod**'.

Karol Conká usa a estratégia de estar sempre em "tretas" achando que o público vai aprovar os seus "deboches", sem saber que aqui fora está cada vez mais "cancelada".

Após o ocorrido, Juliette sentou em frente ao confessionário e disse não estar aguentando mais a situação. "Isso já tá passando de brincadeira, de engraçado pra uma coisa pior. Eu não quero mais isso, eu não vim para isso", disse a Lucas.

Lucas tentou animá-la. "Amanhã de manhã a gente pensa nisso. Amanha de manhã é outro dia, Ju", respondeu o ator, que convenceu a amiga a ir dormir.

Juliette cresce no jogo

O que Juliette não sabe é que aqui fora ela ganha cada vez mais protagonismo. Ela, que veio do anonimato, já computa mais seguidores no Instagram (2,9 milhões) que a cantora (1,4 mlhão, número que vem caindo desde seu envolvimento nas polêmicas).

