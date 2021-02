Após noite quente, Bill aconselha Conká e ela fala mal de Juliette

Karol não gosta do comentário e rebate: "Eu não fiz nada, essa garota está me perseguindo" | Foto: Divulgação





Karol Conká e Arcrebiano conversam sobre Juliette no BBB21. O brother pergunta para a cantora se ela xingou a sister mais cedo e ela não entende o porquê da pergunta: "Eu não xinguei ela. Gilberto me chamou, falou que entendeu errado. Nem lembro dela ter falado que queria falar comigo", responde.

Arcrebiano escuta a sister e a aconselha: "Só para você não perder a cabeça". Mas Karol não gosta do comentário e rebate: "Eu não fiz nada, essa garota está me perseguindo. Eu nunca xingaria a guria. Eu quero ignorar ela, estou achando tudo um saco".

O modelo diz que só queria esclarecer o assunto e ela completa: "Vocês estão perdendo a noção do jogo. Eu não mereço de ser acusada do que não fiz." Mais cedo, Karol e Juliette se estranharam por conta do barulho na casa. A paraibana também recebeu vários emojis de 'bomba' no Queridômetro de hoje.