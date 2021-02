Prova do líder e tretas de Conká saiba tudo que aconteceu no BBB21

Karol Conká fez dupla com Arcrebiano | Foto: Divulgação

A vitória de Arthur e Projota na segunda prova do líder do "BBB 21" e as conversas de Karol Conká com Rodolffo, Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto apimentaram a madrugada do reality show da TV Globo.

Enquanto o instrutor de crossfit e o rapper venceram prova de resistência de pouco mais de seis horas, a cantora acertou alguns "BOs" na convivência, ganhou conselhos para ficar em alerta e debochou de Gil, afirmando que seu desejo de voto nela é por vê-la na grande final da disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Prova do líder

Em duplas, os participantes precisavam montar kits de acordo com as imagens que apareciam no telão. Quem errasse ou ultrapassasse o tempo, era eliminado. Cada jogador da dupla ficava de um lado. Um era o responsável por pegar os produtos e o outro em montar o kit.

Assim, formaram-se as duplas Arthur e Projota, Gilberto e Sarah, Nego Di e Lumena, Caio e Rodolffo, Pocah e Fiuk, Camilla de Lucas e João Luiz, Carla Diaz e Thais, Juliette e Viih Tube e Karol Conká e Arcrebiano.

Veto à prova

Em seu adeus ao posto de primeiro líder do 'BBB 21', Nego Di recebeu a missão de vetar um brother da prova e não pensou duas vezes em tirar Lucas Penteado do jogo. "Depois de tudo o que aconteceu, que a galera está acompanhando, não tem como votar outra pessoa que não o Lucas".

O ator ficou inconformado com a decisão do humorista por tê-lo ajudado a vencer a prova do líder na primeira semana e prometeu se vingar da exclusão. "Eu vou pra esse paredão. Mas se eu voltar... esse cara [Nego Di] vai se arrepender. Reza pra eu sair. Por que se depender de mim, cê não ganha essa fita também não. Traidor, cobra, covarde".

Estratégia ousada?

Em conversa com Gilberto e Camilla de Lucas, Sarah lamentou nenhum brother ter desistido da atividade com quase uma hora de prova e avisou que poderia recorrer a flatulências para causar a eliminação dos adversários. "Vou começar a peidar aqui pra ver se o povo vai embora com o fedor".

Triângulo amoroso?

Conta mais! Em conversa com Rodolffo, ao longo da prova do líder, Karol Conká reclamou que Juliette criou um triângulo amoroso entre elas duas e Bil. "O lance da Juliette, ela é piradinha e não vou ficar brigando. Aí a menina inventa um triângulo na cabeça dela e eu vou ficar no meio disso? Ah, não vou".

Modo Karol pistola ativado

Após duas horas de prova, Karol Conká errou um item a ser colocado na mesa e causou a eliminado junto a Arcrebiano. Ao ser avisada por Nego Di sobre algumas risadas sobre sua eliminação, a rapper detonou os brothers. "Agora só comemora... Porque é menos uma pessoa pra competir com vocês. Normal".

Injustiça?

Essa foi a palavra usada por Arcrebiano para protestar contra a eliminação da prova do líder. O modelo alegou que houve tolerância da produção do programa com Juliette e Thaís e não concordou com a saída da atividade. "Achei injusto porque a Juliette encostou fora do tempo, a Thais encostou fora do tempo. Isso foi injusto".

Gilberto é leva e traz no jogo?

Pelo menos esse o pensamento de Karol Conká. Em papo com Arcrebiano, a cantora revelou ter ficado incomodada com o fato de o doutorando em economia ter procurado o modelo para falar sobre seu comportamento dentro da convivência.

"Achei muito feio o Gil chegar e falar pra você antes de falar comigo... Ele fala pras meninas que eu fiz isso sendo que não fiz e o povo fica achando que sou uma coisa que não sou para ter motivo para votar, entendeu? É o que eu tô falando. A falsidade aqui tá liberada porque você pode fazer tudo pra ganhar".

Fim da treta?

Após Juliette e Viih Tube deixarem a prova do líder, Karol Conká teve a chance de conversar com a advogada sobre os conflitos vividos na casa.

"Acho um saco não ter que falar com você. Ter que ficar desviando, porque eu não quero que pareça um triângulo amoroso. Porque eu detesto disputa... Eu não acho que tenho que fazer piada, eu não acho que eu tenho que ficar brincando, eu não acho que eu tenho que brigar com você", afirmou Karol.

"Mas brincou muito", retrucou Juliette. A rapper, por fim, selou a paz na relação com a participante do "Big Brother Brasil 21". "Eu não tenho a intenção de te magoar, te atacar". Resta esperar para ver.

Fica a dica, amiga!

Camilla de Lucas deixou a prova do líder com uma mensagem a passar para Karol Conká, após não entender a provocação feita aos brothers após sua eliminação: "está se perdendo no jogo". Em conversa olho no olho, a youtuber destacou que há uma mudança de postura da Karol do início de jogo. "Você chegou aqui com sua vibe de alegria... Você está se perdendo nisso. Você está caindo toda hora", disse.

Ouve o Fiuk, Pocah!

Eliminados da prova do líder por um erro de Pocah, Fiuk ouviu desculpas da cantora e só pediu que ela o dê atenção caso voltem a disputarem uma prova juntos. "Quando eu falar para alguém 'confia em mim', confia".

"Gilberto morreu pra mim"

Quem disse isso foi Rodolffo. Enquanto lavava a roupa, o cantor sertanejo afirmou a Carla Diaz que não costuma andar com pessoas que não se dão bem com ele. "Troquei ideia com Karol e Nego, e estamos alinhados. Falei 'ah, então para mim morreu, entrou na listinha'. Aqui não é jogo de falsidade".

"Fala pro teu boy lavar a louça"

Carla Diaz é a dona da frase de destaque da madrugada. Ela afirmou a Thaís que não é empregada de ninguém. "Fala pro teu boy lavar louça que ele nunca lava e eu não vou mais falar nada... Tá dando alergia nas minhas mãos e eu não sou empregada de ninguém aqui". Thaís respondeu dizendo que agora só quer saber do jogo, completando que ela e Fiuk "não vão dar em nada".

Vitória de Arthur e Projota

Após pouco mais de seis horas de atividade, Arthur e Projota foram coroados com a vitória na segunda prova do líder da temporada. Eles venceram a prova de resistência em cima das duplas Gilberto e Sarah, Nego Di e Lumena, Caio e Rodolffo, Pocah e Fiuk, Camilla de Lucas e João Luiz, Carla Diaz e Thais, Juliette e Viih Tube e Karol Conká e Arcrebiano.

Mergulho da vitória

Vencedores da segunda prova do líder, Arthur e Projota decidiram comemorar o triunfo na atividade de resistência de pouco mais de seis horas com um mergulho na piscina. "Cara***. Que sensação absurda. Faz meme aí, por**", gritou Projota.

Confiança que fala, né?

Assim que Gilberto saiu da prova do líder com Sarah, Karol puxou o pernambucano para conversar. Ela afirmou que a indireta que mandou depois de ser eliminada na prova não foi direcionada para Gil e Sarah e provocou o doutorando em economia por querer vê-la no paredão. "Você vai votar em mim, sabe por quê? Porque você me vê na final. É normal você querer votar em mim, você me vê na final", disparou.

Gilberto se surpreendeu com a afronta, mas não ficou em cima do muro. "Não, não, não. De forma nenhuma. Se eu votar em você é porque eu vou achar que você vai sair, eu não vou votar em ninguém sabendo que vai voltar, não".

*Com informações do site Uol

