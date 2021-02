Comentário de Nego Di sobre Carla Diaz no BBB21 revolta web: 'Nojento'

O comediante causou revolta ao insinuar que se masturbaria caso deitasse próximo de Carla Diaz | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O nome de Nego Di, participante do 'Big Brother Brasil 21' foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (5).

É que o comediante causou revolta ao insinuar que se masturbaria caso deitasse próximo de Carla Diaz em um dos quartos do reality show.

"Não quis deitar do lado da mina. Cê é louco. Com a flauta... [referência ao seu pênis]. Tira a flauta do case. Eu mexendo no 'guri'", disse Nego, que, nesse momento, fez um gesto com a mão que imitava masturbação. Ao dizer que tiraria "a flauta do case", disse o comediante.

