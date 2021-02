BBB21: Prima de Karol Conká diz que família está 'chocada'

As atitudes de Karol Conká estão refletindo fora do 'Big Brother Brasil 21'. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em entrevista ao 'UOL', a prima da rapper, Pâmela Thais, revelou que a família está espantada com a participação da cantora.



Conforme a modelo, a mãe da sister está triste.

"A mãe dela está um pouco triste. Quase nem fala no grupo. Só nos primeiros dias, que estávamos fazendo mutirão para imunidade, mas agora ela está bem calada. Querendo ou não é a filha dela, né? Ela está mais tristonha", contou a modelo ao 'UOL'.



"Ela sempre foi bem falada dentro da família. Tanto que está todo mundo espantado com a reação dela no 'Big Brother'. Vi comentários de pessoas que trabalharam com ela que falaram mal, mas a imagem que a gente tem não é essa", explicou Pâmela.

"Conversei com uma prima nossa e ela falou que também está surpresa. Mas ela vai virar o jogo. Eu não faço ideia como ela pode fazer isso porque está bem complicado. Espero que ela mude, que consiga ser a Karol que a gente conhece, mas vai ser difícil. Agora o povo já está revoltado", finalizou a prima.

Leia mais:



Prova do líder e tretas de Conká saiba tudo que aconteceu no BBB21

Cantor Nunes Filho é internado com suspeita de Covid-19 em Manaus