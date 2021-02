BBB 21: Fiuk não olha para Thaís e brothers criticam ator

Projota, então, fala: "Ele só beijou a menina, ele nem está ficando com ela e alguém falou alguma coisa de relacionamento. | Foto: Reprodução

Os brothers comentaram hoje a atitude de Fiuk em relação a Thaís, com quem ele teria trocado beijo. Caio repete o que o cantor disse para a sister ontem e Arcrebiano e Rodolffo reagem. "Como você vai ficar com a mulher e no outro dia não olha para a cara dela? Você vai vê-la todo dia, está doido?", diz o modelo.

Rodolffo se surpreende também e Caio opina sobre toda a situação: "Se você não tem interesse, não beija. É criar expectativa na mulher perante a sociedade inteirinha." Arcrebiano concorda e dispara: "Ele foi vacilão".

A conversa na varanda entre Projota, Arthur e Nego Di segue e eles falam sobre os erros da Prova do Líder. "Alguém errou e as pessoas ficaram de boa. O Fiuk é muito estressadinho. Eu não sabia que ele era assim, não. Cada vez ele vai me mostrando mais", relata o cantor, que comenta a fala do ator com sua dupla na disputa.

"Eu não achei tanto desta vez", avalia o comediante, "Eu entendo o cara".

Projota, então, fala: "Ele só beijou a menina, ele nem está ficando com ela e alguém falou alguma coisa de relacionamento".

