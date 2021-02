Anitta cria conta verificada em site de conteúdo adulto

A cantora ainda divulgou a música "Loco", em um vídeo esquiando de biquíni | Foto: Divulgação

Manaus - Anitta criou uma conta verificada no OnlyFans, site que ficou conhecido por venda de "nudes". Na biografia do perfil, Anitta antecipa: "Não me leve muito a sério (não neste site)".



Após diversas celebridades criarem perfis no site OnlyFans, chegou a vez de Anitta aderir à nova moda. Permitindo a venda de conteúdo adulto, o site ganhou fama no ano passado com a entrada da atriz Bella Thorne, ex-Disney que faturou milhões com a venda de nudes.

Anitta, no entanto, usará a plataforma para divulgar seu trabalho musical. No perfil, Anitta deixou áudios que contam algumas de suas estratégias de lançamento.

A cantora ainda divulgou a música "Loco", em um vídeo esquiando de biquíni, e publicou uma foto com uma blusa transparente, deixando os seios à mostra.

Normalmente, o criador de conteúdo no OnlyFans mantém as contas bloqueadas, só permitindo a visualização das fotos mediante pagamento, mas Anitta tem todos os posts até agora gratuitos. Apesar disso, é possível dar “gorjetas”, contribuições voluntárias para a artista.

O site permite a venda de qualquer tipo de conteúdo, entretanto, a maioria dos perfis vende fotografias e vídeos com conteúdo adulto. Além de Anitta e Bella Thorne, Cardi B e Austin Mahone também possuem perfis na rede social.

