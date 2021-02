Antes elogiado, Projota se prejudica no BBB21 e enfrenta críticas

Quem tinha o cantor como favorito brincou dizendo que os panos acabaram, dando a entender que não iriam mais fazer vista grossa para suas brincadeiras | Foto: Reprodução

Manaus - Projota entrou no confessionário do BBB21 como um dos favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Bem relacionado na casa e até então querido pelo público, o rapper era alvo de elogios, principalmente após o papo reto que teve com Lucas Penteado.

Em uma quebra de protocolo, Tiago Leifert elogiou o "puxão de orelha" dado por Projota no colega. A mensagem, no entanto, foi mal interpretada pelo artista, que se perdeu no jogo.

Antes de o rapper votar no início da semana, o apresentador falou que iria dizer algo que "não tinha relação com o jogo".

"Só agradecer pela conversa que você teve com o Lucas. Foi uma conversa de ser humano para ser humano. A gente agradece muito o enquadro que você deu nele, que foi importante para todos nós", pontuou Leifert.

Ele tinha puxado Lucas para um canto e tido uma conversa direta. Comentou que tinha ficado decepcionado com a atitude do ex-Malhação, deu conselhos e avisou que estava disposto até a ajudar financeiramente, com o pagamento de sessões de terapia fora do programa.

A atitude, de fato, recebeu uma chuva de elogios nas redes sociais. Foi um exemplo de empatia e causou uma reação positiva.

O jogo seguiu, só que não continuou bem para Projota. Após a mensagem, o cantor ficou com a impressão de que o público estava contra Lucas e o definiu como alvo - não só de jogo, mas também de piadas.

A primeira imitação foi feita em uma festa. Durante a tarde, o rapper voltou a copiar os modos do ator de maneira debochada. Os confinados que estavam por perto deram risada, mas o público se decepcionou nas redes sociais.

O artista montou uma estratégia para o ex-Malhação cair no paredão, pois acredita que o público quer tirá-lo de lá. "Estou convivendo. O Brasil tem que estar comigo nessa. Eu estou acreditando muito. Vou apostar as minhas fichas nisso, que o Brasil vai fazer esse livramento pra nós", disse ele.

Quem tinha o cantor como favorito brincou dizendo que os panos acabaram, dando a entender que não iriam mais fazer vista grossa para suas brincadeiras. Na quarta-feira (3), o artista ignorou solenemente Lucas Penteado e deixou o ator falando sozinho na cozinha. A cena causou decepção não só nos fãs, mas também nos membros da comunidade rapper.

*Com informações do UOL

