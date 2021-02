Karol Conká: BBB pode lhe custar R$ 5 milhões após polêmicas

Além de já ter perdido fãs, artista pode perder R$5 milhões | Foto: Divulgação

Manaus - A entrada de Karol Conká pode lhe custar muito mais caro do que o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 21. Após inúmeras polêmicas, a cantora atualmente coleciona 1,3 milhões seguidores. No dia em que o reality começou (25 de janeiro), Karol tinha 1,7 milhões de admiradores no Instagram. Ao total, a dona do hit 'Tombei' perdeu cerca de 400 mil apoiadores.

Tudo isso em pouco tempo aconteceu devido ao comportamento da artista dentro da casa. Episódios de xenofobia, relativização de assédio, preconceito religioso e agressão a saúde mental marcam sua trajetória em cada novo capítulo.

Depois dessas condutas, Karol perdeu inclusive o apoio de seu fã clube (@ConkaBBB) que tirou do ar a página.

"Nós como fãs da carreira musical da Karol decidimos criar esse perfil para informar e acompanhar ela no BBB. Mas devido a todos os acontecimentos dentro da casa, percebemos que ela na verdade é uma pessoa horrível", disseram em seu último tweet.

Participações canceladas

A carreira como rapper também foi afetada. O festival de música Rec-Beat cancelou a participação da cantora por conta de suas ações, alegando "total e absoluta discordância de suas atitudes, que vão contra os princípios basilares do Rec-Beat e do nosso público". A partição já estava gravada.

Segundo o levantamento feito a pedido da Forbes pela BRUNCH, agência que gerencia a carreira de influenciadores digitais como MariMoon e Nath Finanças, as perdas relacionadas a publicidade no Instagram, shows e programas de TV podem chegar a R$ 5 milhões, considerando que a cantora leve cerca de seis meses para se recuperar da crise de imagem.

“Se ela estava planejando usar o ‘BBB’ como forma de impulsionar seus shows e contratos publicitários, é importante salientar que, ao sair da casa com a reputação tão prejudicada e com shows já cancelados, ela ainda deve levar tempo para recuperar este ritmo de trabalho e não retomará aos ganhos que tinha antes do programa”, explica Ana Paula Passarelli, cofundadora da BRUNCH.

Em contrapartida, os participantes mais atacados pela artista durante o programa cresceram os números nas redes sociais. Juliette e Lucas agora possuem 2,5 e 4,7 milhões, respectivamente e crescendo a cada dia.

