Festa no BBB21 tem beijo gay, desistência e treta de Karol e Carla

Em menos de duas semanas, uma nova briga estourou na casa | Foto: Divulgação

Manaus - A segunda festa do líder do BBB 21, que aconteceu na madrugada deste domingo (7), foi, no mínimo, surpreendente. Rolou o terceiro beijo do reality, entre Gilberto e Lucas (que é bissexual), e, em menos de duas semanas, uma nova briga estourou na casa. Desta vez, entre Karol Conká e Carla Díaz.

Arthur, atual líder, chegou a tentar desistir do programa, mas abandonou a ideia. Lucas, pela segunda vez, ameaçou desistir e abandonou o programa durante a manhã. E Karol Conká, após a treta, se mostrou determinada a deixar o BBB.

Rolou também ameaças da parte de Lucas para a família de Projota, o que deixou o rapper e Pocah, que presenciou a cena, bastante abalados. Com medo, a cantora chegou a se ajoelhar e rezar no quarto.

Tema indiano e Barões da Pisadinha

A festa, porém, tinha tudo para ser uma noite divertida. O tema escolhido por Arthur, atual líder, foi Holi, festival indiano de cores que anuncia a chegada da primavera.

O evento ainda contou com um show ao vivo da banda Barões da Pisadinha. A banda tocou dentro de uma caixa de vidro, seguindo os protocolos de proteção contra a Covid-19.

Fiuk e Thaís não repetem beijo

Depois de formarem o primeiro casal a ficarem nesta edição do programa, Fiuk e Thaís não repetiram o beijo que performaram na última festa do líder, que aconteceu semana passada. A dentista confessou para Carla que Fiuk ficou estranho após o beijo.

Thaís disse, ainda, ter ficado magoada por Fiuk ter dito em alto e bom som, no quarto colorido, para ela "não viajar, que não tem nada não [entre os dois]". "Não é um comentário desnecessário?", perguntou Thais à amiga.

Nada entre Karol e Arcrebiano também

Karol Conká e Arcrebiano, que também haviam se beijado na primeira festa do líder, permaneceram distantes na noite. A cantora conversou com Lumena sobre Bil, e a baiana lhe perguntou se eles haviam conversado: "Nada o dia inteiro. Eu acho 'uó'", respondeu Karol.

Conká acha que o romance não deu certo. "Está na palhaçada o dia inteiro. Não bateu, não deu match". Em seguida, a rapper revelou à baiana que Carla vem querendo saber sobre o romance dela e Arcrebiano.

"Está louca para perguntar. Eu vou falar 'por que você está tão preocupada? Isso te alegra? Se te alegra, fica à vontade. Para quem gosta de homem pela metade...vai lá'. Para mim, é ser pela metade. Para mim parece que foi tudo um jogo".

A conversa seguiu e a Karol confessou a Lumena que não irá fazer papel de boba no Big Brother Brasil 2021. "Eu sou garota problema. Eu não aceito ser mocinha. Eu só sei ser vilã".

Carla também é pauta entre Arthur e Juliette

A atriz também foi assunto entre Arthur e Juliette, mas em um tom diferente. A advogada conversou com o instrutor de crossfit sobre o interesse dele na loira, disse que torce pelo casal e aconselhou o brother a ir com calma.

"Vocês combinam. Ela é quietinha e inteligentíssima", disse Juliette a Arthur, que aproveitou a deixa e rasgou elogios a Carla.

"Ela é um amor. Além de tudo, ela é uma pessoa maneiríssima. Vamos ver até onde vai". "Se acalme. Vá devagar com esse coração apaixonado", falou Juliette.

"Ela não quer"

Se Juliette encorajou a paixão de Arthur por Carla, Karol Conká fez justamente o contrário. Quando Karol e Arthur conversaram sobre a flechada que o instrutor de crossfit deu para a atriz na última festa e que repetiu hoje, o brother disse que a Carla ainda não havia ido falar com ele, e Karol comentou que então ela não quer nada com ele.

"Então ela não quer. Tá se fazendo demais já", disse Karol. A cantora ainda cochichou para Nego Di que Diaz quer outro brother e fez referência a Arcrebiano.

"Ela quer outro. Ela quer o que vem pela metade. Eu desencantei total". Arthur e Carla chegaram a falar diretamente sobre o assunto entre os dois. E a atriz disse que não o havia respondido porque se declarou surpresa e alegou que não sabia se a flechara era uma brincadeira ou não. "Ainda estou assimilando".

"Quer competir com a nega aqui?"

Mais tarde, Karol Conká voltou a desabafar com Lumena e repetiu que não é de viver de migalhas, criticando Carla Diaz por suposto interesse em Arcrebiano.

Alertada pela baiana que poderia gerar questionamentos ao público sobre possíveis brigas na casa, a rapper alertou que não liga para julgamentos e que deixará Bil livre para Carla Diaz. "Cadê ela em cima dele a noite toda?", questionou Conká.

"Ela se ligou. Não é burra. Eu já chego assim: 'não, você tá me tirando, Carlinha'. Joguei várias farpas pra ela e ela se ligou. Mano, é desesperada. Precisa mais do que eu? Vai, então. Agora, você quer o Arthur atrás de você e fica atrás de outro velho. Tá um ano sem pegar ninguém. Tá toda mal resolvida que me contou. Aí vem querer competir com a nega aqui? Pega, eu não tô aqui pra isso. Você quer deboche, vai ter".

A cantora ainda citou que Carla persegue Bil dentro da casa. "Mano, ela segue o Bil. Ele é tão burro que não percebe. Se não percebe, vai dormir", disparou.

*Com informações da assessoria

