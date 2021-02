'Não preciso disso': Karol Conká arruma malas para deixar BBB21

Os brothers seguiram tentando convencê-la a mudar de ideia | Foto: Divulgação

Manaus - Karol Conká, mais uma vez, entrou em uma discursão com Carla Dias. Na manhã deste domingo (7), a participante do BBB21 arrumou confusão por acusar a atriz de investir em Arcrebiano e disse que iria deixar o jogo.

"Eu não quero mais ficar aqui. Já estou cansada. É muita palhaçada em cima de mim. É gente usando meu nome, gente usando minha imagem, gente fingindo que gosta. E estou de boa", vociferou a rapper.



Após discutir com a participante do reality show, a rapper foi ao quarto colorido e começou a arrumar as malas. Camilla de Lucas e Pocah tentaram conversar com a cantora e a convencer a não deixar o jogo, a impedindo de mexer nas malas.

"Sabe que você não vai sair daqui, né?". Ela, porém, seguiu soltando os cachorros. "Ah, eu vou! Eu não quero ficar aqui! Pode falar que eu sou perdedora, eu não ligo. Não preciso disso. Desculpa, Globo e Boninho", finalizou.

Os brothers seguiram tentando convencê-la a mudar de ideia, mas ela esbravejou. "Não aguento ficar mais aqui", alertou.

No mesmo dia, o participante Lucas Penteado também deixou o programa por pressão de outros brothers. Além disso, durante todo o programa ele foi perseguido por vários participantes, como Karol Conká, Nego Di e Lumena.

Esta foi a terceira vez que o brother ameaçou abandonar o programa, e, desta vez, foi confirmado pela própria produção, ao vivo, durante o reality.

Leia mais:

BBB21: Juliette pensa em desistir após ataques de Karol Conká



Insistência de Karol Conká para beijar Arcrebiano gera polêmica na web

BBB21: Prima de Karol Conká diz que família está 'chocada'