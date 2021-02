BBB 21: Lucas Penteado recebe apoio de famosos após desistência

Ator desistiu do programa na manhã deste domingo (7) | Foto: Divulgação

Manaus - Famosos, influenciadores e até políticos se pronunciaram sobre o assunto e ofereceram apoio ao agora ex-participante. A saída conturbada de Lucas Penteado do Big Brother Brasil 21 gerou intenso debate nas redes sociais, após neste domingo (7), desistir do reality ao ser acusado de beijar Gilberto para se "promover".

A atriz Deborah Secco lamentou a saída de Lucas e comentou "que conseguiram inviabilizar todas as tentativas de felicidade dele na casa".

Deborah se pronunciou em suas redes sociais | Foto: Divulgação

O ator Bruno Gagliasso também comentou sobre o desafio da experiência em um reality.

Ator reforçou apoio a Lucas pelo Twitter | Foto: Divulgação

A situação repercutiu até mesmo com o deputado Marcelo Freixo (PSOL - RJ), que também comentou sobre a saída de Lucas.

Deputado declarou apoio ao ex-BBB | Foto: Divulgação

Vaquinha on-line

Além do apoio de milhares de internautas e famosos nas redes sociais, uma vaquinha on-line foi criada para engariar R$ 1,5 milhão para o ex-BBB realizar seu sonho de comprar uma casa para a mãe. A vaquinha, como são chamadas as campanhas de financiamento coletivo na internet, foi divulgada em redes sociais por páginas diferentes. Algumas celebridades entraram na campanha virtual.

Tatá Werneck pede ajuda na web | Foto: Divulgação

Apresentador também apoiou a causa | Foto: Divulgação

Nas redes sociais oficiais de Lucas Penteado, no entanto, um comunicado pede cautela com relação às campanhas. A família de Lucas Penteado alerta que a única campanha autorizada é a da Instituição Desabafo Social. Após a divulgação do link nas redes sociais, o site saiu do ar por excesso de acessos e interessados em fazer doações.

Saúde mental

Lucas Penteado e Gilberto fizeram história no Big Brother Brasil na madrugada deste domingo,7, ao protagonizarem o primeiro beijo gay da história do reality . O ator admitiu ser bissexual, porém alguns colegas o acusaram de estar mentindo para ganhar o jogo.

Nas redes sociais, internautas ainda debatem sobre a pressão psicológica constante feita contra o ator, durante toda a sua passagem pelo programa e a repercussão negativa de seu beijo com Gilberto, ápice que causou sua desistência após acusações.



*Com informações do Jornal Extra

Leia Mais

Festa no BBB21 tem beijo gay, desistência e treta de Karol e Carla

Após noite tensa, Lucas Penteado abandona 'BBB 21'