Agente do FBI? Sarah espiã vira meme no BBB 21; veja os melhores

Sarah Andrade, participante do "BBB 2021", virou meme após se "infiltrar" em vários cômodos da casa para ouvir conversas de participantes que considerava rivais dela e de Gilberto, seu melhor amigo no confinamento. Agora, James Bond apenas sonha com esse nível de profissionalismo na arte da espionagem!

Tudo começou antes da festa do último sábado, quando Sarah foi se maquiar no quarto colorido, ficando um bom tempo na frente do espelho enquanto ouvia Karol Conká e companhia discutindo estratégias de jogo e detonando outros participantes.

Desde então, ela já apareceu "camuflada" entre o grupo inimigo na cozinha e em outras ocasiões no quarto colorido. E se você acha que tudo isso não serviu de nada, calma aí! Sarah já colheu os frutos de toda essa espionagem, alertando Carla que ouviu Karol falando mal dela e declarando que Conká e Lumena são 'suas opções de voto até o fim' nas formações de paredão.

*Com informações do site UOL