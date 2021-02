BBB21: web vê trapaça de Karol e pede anulação da prova bate e volta

Ao invés de ir pela sorte, Karol diz ter analisado prova | Foto: Divulgação

Brasil - Após prova 'Bate e Volta' no Big Brother Brasil 21 no último domingo, fás do reality pedem cancelamento da prova depois de Karol Conká dizer que viu algo diferente nas mangueiras e que iss lhe levou a vitória e, logo, a deixando fora do paredão desta semana.

Depois de uma votação intensa, estavam no paredão Juliette, pelo Big Fone, Gilberto, por indicação do líder, Arcrebiano, por votação da casa, e Karol Conká, também pelo Big Fone. No entanto, um deles teve a chance de se livrar com a prova do “Bate e Volta”.

Para essa prova, foi montado um esquema de sorte. Vários registros e mangueiras foram dispostos em fila, numeradas de 1 ao 20 e que levavam para chuveiros. Dentre eles, apenas um ao ser acionado faria os chuveiros ligarem, aquele que o ligasse venceria a prova.

Karol escolheu a mangueira 20 para ver melhor as demais | Foto: Divulgação

Em conversa na casa, Karol admitiu que escolheu a mangueira de número 17 — escolhida para acionar os chuveiros — apenas por que percebeu que a mangueira que estava plugada seria uma das últimas. Quando o número 20 já estava indisponível, Karol optou pela 17. A cantora ainda admitiu que fez uma análise aprofundada todas às vezes que ia e voltava dos chuveiros..

Fãs pedem cancelamento da prova

"Prova Cancelada" surgiu no Twitter após Karol Conká revelar a estratégia de como venceu na prova "bate e volta". Os termos alcançaram o primeiro lugar dos trens topics do Twitter, nos assuntos do momento no Brasil.Ao todo, 300 mil tweets foram registrados, até às 10h30 desta segunda-feira (8). Confira:

Fãs aderiram a memes nas redes sociais | Foto: Divulgação

Internet discute se Karol Conká trapaceou ou não na prova, que deveria ser de sorte | Foto: Divulgação

Outros até mesmo já pensam em toda uma estratégia para a produção do programa:

Web pede até paredão quadruplo | Foto: Divulgação

E você, o que acha?



*Com informações via Diário do Nordeste





