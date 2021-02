Nunes Filho comemora e tranquiliza fãs: 'Eu venci o Covid-19'

O filho do cantor, o artista Guto Lima comemorou nas redes | Foto: Reprodução Instagram

O cantor Nunes Filho, considerado como o "Príncipe do Brega" comemorou a cura da Covid-19. O filho do cantor, Guto Lima, postou uma foto nas redes sociais onde mostra o artista sorridente e segurando a placa com a frase "Eu venci o Covid".

Nunes Filho estava internado em um hospital particular de Manaus após apresentar sintomas respiratórios semelhantes ao Covid-19.

"Primeiramente agradeço a Deus pela vida do meu pai e a todos que estiveram ao lado dele", disse o cantor Guto Lima na postagem.

