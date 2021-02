BBB21: Globo se manifesta sobre prova que salvou Karol do paredão

De acordo com o comunicado, as mangueiras distribuídas pelo jardim eram apenas cenográficas, e que os chuveiros eram abertos manualmente pela direção da prova | Foto: Divulgação

O BBB esclarece dúvidas na prova de Bate e Volta do último domingo (7) após acusações de telespectadores.

De acordo com o comunicado da Globo, as mangueiras distribuídas pelo jardim eram apenas cenográficas e que os chuveiros eram abertos manualmente pela direção da prova. Sendo assim, não seria possível olhar e identificar a mangueira correta.

"As mangueiras da prova eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros, que só eram acionados manualmente pela direção de prova, quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto, seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo."

Fãs pedem anulação da prova

Karol chegou a afirmar, em uma conversa com o líder Arthur, que observou as mangueiras ligadas às torneiras, indicando que sua vitória não foi apenas questão de sorte, como Tiago Leifert anunciou.

"Eu olhava todos os canos. A hora que eu ia pra fecha, toda vez que eu fazia isso de ir e voltar eu fazia assim", disse ela, sinalizando que olhava para as mangueiras.

"Aí eu voltava e olhava. E eu vi", continuou, afirmando que as mangueiras tinham configurações diferentes: algumas estavam plugadas, outras não.

Em razão dos comentários de Karol, alguns fãs do reality estão pedindo o cancelamento da prova.

Desde então, 'Prova cancelada' e 'Prova anulada' estão entre os assuntos mais comentados do twitter nesta segunda-feira.

*Em Tempo, com informações da assessoria

Leia mais:

Agente do FBI? Sarah espiã vira meme no BBB 21; veja os melhores

'Não reconheço a Lumena que eu namoro', diz companheira de sister