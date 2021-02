Neymar doa 1 milhão e meio para Lucas Penteado, diz jornalista

O ex-participante do "Big Brother Brasil" 21 que deixou o reality show, por vontade própria, neste domingo (7), Lucas Penteado , vem recebendo ajuda na internet de famosos e anônimos. Um deles é o jogador Neymar, que se solidarizou com a saída de Penteado e pretende ajudar o ator com R$ 1,5 milhão.

A informação é do jornalista Felipeh Campos, durante o programa de Sônia Abrão, 'A Tarde é Sua', nesta segunda-feira (8).

Ainda de acordo com o jornalista, a informação era para ser mantida em sigilo para não parecer que estava se promovendo, mas a informação acabou sendo vazada.

Neymar também colocou à disposição advogados para Lucas processar a Karol Conká, Lumena, Nego Di e outros.

Segundo Sônia Abrão no programa A Tarde É Sua, Neymar doou 1,5 milhão para Lucas Penteado e colocou seus advogados a disposição de Lucas para processar Karol Conká. pic.twitter.com/7LNPqzHbfP — PAN (@forumpandlr) February 8, 2021

Até o momento em que ele saiu do confinamento, o ator e rapper de 24 anos acumulava uma torcida grande e era apontado como o favorito ao prêmio de 1,5 milhão por muitos espectadores na web. Algumas celebridades, como Tatá Werneck, Luciano Huck e Deborah Secco entraram na campanha virtual para ajudar o cantor.

