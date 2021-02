BBB 21: Gilberto 'explode' com queridômetro: 'Onde que sou banana?'

Emparedado, Gilberto não gostou nada dos queridômetros que recebeu | Foto: Divulgação

O queridômetro movimentou a casa do BBB 21 nesta segunda-feira (8). Emparedado, Gilberto não gostou nada dos queridômetros que recebeu, e, indignado, desabafou com Thais sobre o assunto. "Eu ganhei banana. Onde que eu sou banana, me diga? Sou muito do esperto!", disparou o economista. "É muito engraçado como as coisas mudam aqui", completou a dentista.

"Deram vômito para a Camilla? Mas o povo é falso, viu! Isso aqui está babado!", continuou o aliado de Sarah.

*Em Tempo, com informações da assessoria

