Anitta não quer mais namorar Arthur do 'BBB': 'Não me procure'

Anitta já mudou de ideia e não quer mais namorar Arthur, do "BBB 21" (TV Globo). Após a formação do paredão, a cantora mostrou não ter gostado da indicação do participante, o líder da semana, em Gilberto.

A artista, que está passando uma temporada nos Estados Unidos, comentou em um post no Instagram sobre o assunto. "Não me chama mais no direct. Não podemos mais namorar".

Em seguida, ela explica: "Você não gosta do meu novo melhor amigo", se referindo a Gil. No Twitter, a cantora brincou ao dizer que iria voltar para o Brasil. "Acabou a palhaçada. Boninho, estou pronta".

Anitta também afirmou que quem sair nesse paredão, formado por Gilberto, Juliette e Arcrebiano, irá para um BBB só dela. "Vou fazer um BBB só meu numa ilha com os eliminados pq só ta dando errado?".

