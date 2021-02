Filhos de Projota e Karol Conká recebem ameaças nas redes sociais

A forma como projota Karol Conká e a psicóloga Lumena estão atuando na casa tem gerado muito ódio nas redes sociais. | Foto: Reprodução

Pelo visto, a paixão midiática em torno do BBB 21, tem ido muito longe. No fim de semana, enquanto ocorreu a saída de Lucas Penteado do programa, a esposa do cantor Projota, Tâmara Contro, gravou um vídeo no Instagram, onde denunciou que, além de estar sofrendo ataques, a filha do casal, Marieva, de 1 ano, teria sofrido uma ameaça de morte. Também no fim de semana, o filho de Karol Conká. Jorge, 15, usou as redes da mãe para desabafar e disse sofrer ameaças.

A namorada da psicóloga Lumena, Fernanda Maia, também desabafou nas redes: "parem de me ameaçar ou cobrar posicionamento".

Gabinete do ódio

A forma como projota Karol Conká e a psicóloga Lumena estão atuando na casa tem gerado muito ódio nas redes sociais. Na internet, eles são chamados de "gabinete do ódio". E não é sem motivo: eles manipulam, falam mal de todos, são cruéis, tudo isso tem gerado um clima pesado no BBB 21.

Denúncias

As denúncias feitas pelos familiares dos brothers e sisters mostram até onde por ir o fanatismo. O reality tem mostrado racismo, bullying, LGBTfobia. Tudo isso, pode despertar gatilhos para a ira. Em tempos de pandemia, em que o estresse e a tensão estão cada vez mais presentes, todo cuidade é pouco.

