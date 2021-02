Lucas se recusa a falar de Projota e detona Nego Di: 'Oportunista'

Lucas também lamentou a falta de acolhimento de Lumena Aleluia | Foto: Divulgação

Após desistir do BBB21, Lucas Penteado soltou o verbo sobre sua mágoa com Nego Di dentro da casa. Em participação no Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta terça-feira (9), o ator se recusou a falar sobre Projota e Karol Conká, mas criticou o jogo do humorista.

"Ele é oportunista", afirmou. Para Lucas, Nego Di foi o único responsável por abalar as relações dentro da casa. "Por que falar sobre ele e não falar sobre Projota e Karol? Porque ele sabe o que está fazendo, está manipulando as jogadas", afirmou o ator.

"Ele disse que faço revolução com vagabundo, ali eu entendi que ele sabia o que estava falando", explicou Penteado, lamentando também ter sido vetado por ele da prova do líder. "Achei que tínhamos uma parceria. Ele é a minha única mágoa", disse.

Fátima Bernardes questionou se Projota e Karol não sabem também o que eles estão fazendo. "Espero que não. Existem muitas leituras sobre o acontecimento. A população tem opinião. O Lucas tem opinião. Quero que eles saiam, assistam e reflitam", afirmou ele.

Lucas também lamentou a falta de acolhimento de Lumena Aleluia, que por ser negra e LGBTQI+, para ele, era uma semelhante. "Foi avassalador. O ponto final. Eu já tinha pensado em sair. Esse momento foi crucial", confessou ele, mas sem citar nomes.

Fátima, então, exibiu um vídeo de Lumena se recusando a conversar com Lucas e dizendo que ele fala demais. A apresentadora questionou qual era o conselho que ele queria naquele momento. "Queria perguntar: 'O que faço quando sair? O que você faz para ser tão corajosa?' Ela é uma mina preta, lésbica, corajosa", esclareceu o ator.

*Com informações do Uol

Leia mais:

BBB 21: Fiuk não olha para Thaís e brothers criticam ator

BBB21: Prima de Karol Conká diz que família está 'chocada'