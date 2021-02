Projota, Nego Di e Karol debocham de Lumena chamando Xangô

A psicóloga é adepta ao Camdomblé, e de acordo com alguns fãs, ironizou a Umbanda, religião de Lucas Penteado | Foto: Reprodução

Projota, Nego Di e Karol Conká estavam conversando na noite de segunda-feira (8), na área externa da casa do "BBB 21", após o jogo da discórdia, com Lumena quando começaram a debochar da sister. Eles relembraram de um papo da sister com Lucas Penteado durante a última festa, que levou à saída do brother.

"Grandão, véi. Me peguei chamando Xangô, véi. 'Xangozei', véi", Nego Di repete enquanto Projota, Karol e Lumena caem na gargalhada.

Lumena relembra de como falou com Lucas: "Eu falei, eu estou pelo certo com o meu orixá. Você está pelo errado. Ele está te abandonando." Nego Di continua: "Xangozei, véi." Após o deboche, usuários acusaram os participantes de intolerância religiosa. A psicóloga é adepta ao Camdomblé, e de acordo com alguns fãs, ironizou a Umbanda, religião de Lucas Penteado.

*Com informações do site UOL