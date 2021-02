Polícia confirma esperma em roupas de MC que acusa Molejo de estupro

MC Maylon contou em depoimento ao delegado Reginaldo Guilherme, titular da 33ª DP, que o crime teria ocorrido em dezembro de 2020 | Foto: Divulgação

A polícia civil do Rio de Janeiro confirmou nesta terça-feira (9) à Quem, por meio de nota de sua assessoria de comunicação, que encontrou sangue e esperma nas roupas de Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, que acusa o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, de estupro.

“De acordo com a 33ª DP (Realengo), funcionários do motel [onde o crime teria ocorrido] e outras testemunhas prestarão depoimento esta semana. A delegacia informou, ainda, que o laudo na peça de roupa da vítima ficou pronto e comprovou resíduos de sangue e de esperma”, afirma a nota.

MC Maylon contou em depoimento ao delegado Reginaldo Guilherme, titular da 33ª DP, que o crime teria ocorrido em dezembro de 2020. Maylon disse que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir a um local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, o cantor o teria levado a um motel na Zona Oeste do Rio.

*Com informações da revista QUEM