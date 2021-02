Arcrebiano é o segundo eliminado do BBB21, com 64,89% dos votos

Do lado de fora, Tiago o esperava no palco do programa | Foto: Divulgação

Quem saiu do BBB21 nesta terça-feira (9), foi Arcrebiano. O participante é o segundo eliminado do programa e deixa a casa com 64,89% dos votos. Gilberto e Juliette seguem no jogo. Gilberto teve 1,88% dos votos e Juliette, 33,23%.

Assim que Tiago Leifert anunciou o resultado, o clima na casa foi de emoção. Os brothers se abraçaram e aplaudiram o modelo e educador físico.

"Obrigado, se cuidem. Isso aqui é um jogo. Não levem para o coração. Espero vocês lá fora", disse Arcrebiano ao sair da casa.

Do lado de fora, Tiago o esperava no palco do programa. "Estou muito grato. Foi um paredão difícil. Saio de cabeça erguida", disse o modelo.

Arcrebiano também explicou por que não se posicionou de forma mais incisiva depois de ver seu nome envolvido em uma fofoca: "Poderia falar alguma coisa por estresse, aí eu respirei fundo. Depois que foi cair a ficha".

O apresentador tranquilizou o brother: "Fica tranquilo, você sai super bem. Todo mundo gosta muito de você".

