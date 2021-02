'Eu te banco Bil', dispara Anitta na web ao flertar eliminado do BBB21

Anitta também citou a participante Juliette Freire, que ainda está no jogo. | Foto: Divulgação

Anitta assumiu que tem interesse em ficar com Arcrebiano de Araújo, o Bil, do BBB21. A cantora fez um post no Twitter falando sobre a vontade em conhecer o modelo. Após deixar o reality, o brother soube da novidade e respondeu que também ficaria com a famosa.

Na rede social, ela fez algumas publicações comentando sobre o eliminado do programa. "Eu te banco, Bil", brincou ela. Em seguida, ela citou a participante Juliette Freire, que ainda está no jogo.

"Ela só sai na final, gente. Dá tempo de ele chegar, sair, virar meu ex, ela vira minha amiga, e eu coloco os dois pra casarem. O roteiro tá pronto", explicou em outro post na rede social. Bil leu os comentários da poderosa enquanto participava do Bate-Papo BBB, apresentado por Ana Clara Lima.

A apresentadora, então, citou o aplicativo de namoro Flecha, disponibilizado aos participantes do programa, para brincar com a possibilidade de um romance entre o modelo e a cantora. "Meu Deus do céu", disse ele ao saber das declarações da famosa. "Dá uma flechada na Anitta?", perguntou Ana Clara.

"Duas", respondeu o modelo. "Eu vou te mandar o WhatsApp dela, tá?", completou a apresentadora. Dentro do reality, Bil ficou com Karol Conká. O breve relacionamento resultou em uma briga, que envolveu até a atriz Carla Diaz. Do lado de fora, internautas torciam para que o brother se afastasse da artista.

*Com informações do Uol

