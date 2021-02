Silvio Santos é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

No Instagram, a filha caçula de Silvio Santos utilizou as redes sociais para celebrar a imunização do apresentador | Foto: Divulgação

O apresentador Silvio Santos, que completou 90 anos em dezembro do ano passado, foi vacinado nesta quarta-feira (dia 10), em São Paulo, contra a Covid-19. As três filhas de Silvio: Patrícia e Rebeca Abravanel, publicaram em suas redes sociais a foto do comunicador rodeado por profissionais de saúde.

No Instagram, a filha caçula de Silvio Santos utilizou as redes sociais para celebrar a imunização do apresentador.

“Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação??!! Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade! Saudades de abraçar, de estar junto sem medo", disse.

"A fé vence o mundo e nessa fé suportamos os tempos difíceis com o coração esperançoso! Para Deus nada é impossível! Em frente sempre!”, escreveu a caçula.

*Com informações do Extra