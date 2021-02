Sasha Meneghel anuncia noivado e almoça com sogros

Sasha, usando um vestido rosa, segurava a mão do noivo por quase todo o tempo | Foto: Divulgação

Sasha Meneghel, de 22 anos, foi flagrada ao lado do noivo, o cantor gospel João Figueiredo, de 21, em um restaurante em São Paulo. O casal foi até o local após terem tornado público o compromisso.

Os dois, porém, não estavam sozinhos. Além do noivo, Sasha estava com os sogros: a mãe do artista, Eli (de blusa branca), e o pai, Lú Figueiredo. Além dos quatro, outro casal também participou do encontro.

Vestidos de maneira despojada, os dois caminharam tranquilamente. Sasha, usando um vestido rosa, segurava a mão do noivo por quase todo o tempo. Já João, quando percebeu que estava sendo fotografado, até acenou para a câmera.

Em uma das imagens, também é possível ver a aliança do noivado, na mão direita da filha de Xuxa. Ao final, Sasha e João, os pais do cantor, e o outro casal, deixaram o local.

Sasha e João assumiram o romance no ano passado. Na última segunda-feira, o casal tornou público o pedido de casamento.

"Eu vou te dizer sim pelo resto da minha vida. Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida”, escreveu ela. João, então, comentou: “Te amo para sempre! Você é a mulher da minha vida", consta de um trecho da mensagem.

*Com informações do Extra