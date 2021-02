BBB21: Arthur avisa que se tiver briga na festa, ele ‘sai na porrada’

O clima continua pesado no Big Brother Brasil 21, mesmo após a eliminação de Arcrebiano – indicação de Arthur – no segundo paredão do programa, na última terça (9).

O brother deixou claro para Sarah e Juliette que não quer nenhum tipo de briga na festa do líder, que acontece na noite desta quarta(10).

“Hoje eu não quero nem ver problema. Se alguém brigar hoje eu sou expulso desse programa mas saio na porrada”, disparou. “Quero ver tu cair na porrada, eu sei lutar“, brincou Juliette.

“Será que tomo mundo aqui quando sai briga? Falam que o problema é a bebida, mas eu bebo um monte lá fora e não brigo“, concluiu o líder.

*Com informações do Observatório dos Famosos