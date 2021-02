Lumena comenta sobre Lucas: 'Espero ele que esteja fazendo terapia'

Enquanto estavam no camarim se maquiando para a festa do líder desta quarta (10), Karol Conká, Lumena, Gilberto e Sarah conversavam e Lumena falou sobre Lucas Penteado, que desistiu do programa no último domingo. A DJ e a psicóloga acredita que o ator mobilizou muitos assuntos durante sua permanência na csasa e disse:

"Espero que ele esteja fazendo terapia, se organizando. Ele é um cara inteligente", diz Lumena.

A rapper concordou e completou: "Por isso que ele surta", Sarah, que era próxima do brother, revelou que via uma longa trajetória do ator no confinamento: "Eu via ele indo muito longe".

No programa de segunda, Tiago Leifert deu um leve puxão de orelha nos participantes com relação a saída de Lucas:

"Em alguns momentos faltou estender a mão. Não foi sempre, não foi fácil, mas ficou essa sensação (...) o que era jogo, o que era real. Faltou um carinho, mas agora já foi, esse é um jogo extremamente difícil, mas agora vocês sabem que aí dentro é diferente. Vida que segue. É uma pena que tenha sido dessa forma."

Enquanto o apresentador falava, Lumena caiu no choro.

*Com informações do UOL