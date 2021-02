'Deus me defenda': Juliette recusa ideia de ficar com Nego Di

Juliette recusou logo de cara a possibilidade de ficar com o humorista | Foto: Divulgação

Após o beijo de Carla Diaz e Arthur, na festa do líder, no "BBB 21", Juliette confessou as sisters do reality show da Rede Globo estar amorosa, mas recusou a chance de se relacionar com Nego Di ou Rodolffo.

Em conversa na pista de dança, a advogada contou a Carla ter achado bonito o beijo dela no instrutor de crossfit e alegou estar sensível dentro do confinamento.

"Aí, queria beijar. Agora eu tô tão amorosa no meu coração. Achei muito lindo".

Carla Diaz, então, sugeriu alguns um brother."O Nego Di está solteiro". Juliette recusou logo de cara a possibilidade de ficar com o humorista. "Deus me defenderá", disparou.

Viih Tube aproveitou o embalo da festa para falar da chance de Rodolffo. A sister afirmou que prefere ficar sozinha dentro do "Big Brother Brasil 21".

"Não. Prefiro ficar sozinha mesmo", disse a sister.

*Com informações do UOL