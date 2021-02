Zeca Pagodinho vai fazer live de carnaval neste sábado (13)

O cantor Zeca Pagodinho vai quebrar o isolamento em Xerém para participar de um festival online | Foto: Divulgação

O carnaval deste ano vai ser em casa, mas de depender da programação online, a animação está garantida.

O cantor Zeca Pagodinho vai quebrar o isolamento em Xerém para participar de um festival online promovido pela sua marca de cerveja do coração.

Ele se apresenta no próximo sábado (13), partir das 20h30, diretamente do Sambódromo Anhembi.

No repertório, sucessos da carreira como Vivo Isolado no Mundo, Coração em Desalinho, Seu Balancê, Deixa a Vida Me Levar, Verdade e Vai Vadiar.

O show online vai ser transmitido pelo Multishow e pelo canal do YouTube do sambista.

*Com informações da Veja