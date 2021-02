BBB21:Perfil contra Karol Conká supera cantora em número de seguidores

Karol Conká tem batido todos os recordes de rejeição do BBB21 | Foto: Divulgação

Karol Conká tem batido todos os recordes de rejeição do BBB21. A boa nova (ou nem tanto) é que um perfil criado no Instagram para mostrar o índice de repulsa causado por ela ultrapassou o número de seguidores do oficial da cantora.

É isso mesmo: batizado como “rejeição da Karol”, a conta ultrapassou tem 1,4 milhão de pessoas seguindo, contra 1,2 milhão que continuam com Karol.

A equipe de rapper havia sido acusada de comprar seguidores | Foto: Reprodução

A equipe de rapper havia sido acusada de comprar seguidores após fãs do BBB21 apontarem contas estrangeiras entre as que aparecem na lista. A assessoria negou o fato. Na noite dessa quinta-feira (11/2), ela conquistou a liderança da casa e causou, mais uma vez, indignação na web.

*Com informações do Metrópoles