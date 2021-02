Big Boss proíbe Fiuk de fumar no BBB21 e ator reclama

A direção do BBB21 proibiu Fiuk de fumar enquanto ele cumpria o castigo do monstro pela primeira vez nesta sexta-feira (12). O ator contestou a proibição do chefão do reality e reclamou: "Isso não tava no monstro, hein". Além dele, Camilla de Lucas foi castigada. "Atenção, sem cigarro", exclamou a voz do Big Boss, antes de João Luiz Pedrosa se aproximar de Fiuk e tirar o cigarro da boca do artista, que não gostou da proibição.

Ao fazer a contestação, o intérprete de Ruy em A Força do Querer considerou que não havia proibição alguma sobre fumar nas regras do castigo do monstro lidas por Caio Afiune, vencedor da prova do anjo. Fiuk e Camilla têm que vestir fantasias de cartas de baralho, uma dama de copas e um valete de espadas. A dupla ainda precisa segurar um cedro durante todo o período da punição, além de ficar em cima de plataformas no jardim quando a música tocar.

Ambos serão liberados do castigo no próximo domingo (14), durante o programa ao vivo, um pouco antes da formação do paredão. O artista ficou bastante chateado e até chorou ao ser castigado por Caio, pois pensou que os dois eram parceiros.

Fumante inveterado

Esta não foi a primeira polêmica em relação a cigarros em que Fiuk se envolveu no BBB21. No último sábado (6), o músico perguntou a Tiago Leifert se poderia fumar na área externa da casa durante a realização da prova do anjo, vencida por Carla Diaz.

O filho de Fábio Jr. virou piada nas redes sociais e foi zoado por J.B. Oliveira, o Boninho. O chefão do reality compartilhou a imagem do artista fumando na área externa da casa com um sinal de proibido. "Quando você não entende que está na prova do anjo", escreveu o diretor da Globo na legenda.

*Com informações do UOL