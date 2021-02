Jojo Todynho completa 24 anos e não quer saber de casamento

Ela acabou de fazer 24 anos e está ainda mais madura | Foto: Divulgação

Ela acabou de fazer 24 anos e está ainda mais madura. Dona do hit ‘Que tiro foi esse?’, Jojo Todynho já não tem mais os mesmos sonhos e objetivos de uma vida a dois de quando tinha quando estouruou no cenário nacional. Namoradeira desde a adolescência, ela queria casar e formar uma família. Mas isso passou.

“Eu vivo solteira, não quero ninguém, não tenho paciência. Já fui casada, o que não me falta é macho, mas sou pássaro, gosto de viver livre, não gosto de dar satisfação em casa. Não me vejo com esse comprometimento”, justifica ela.

Solteira sim, sozinha nunca, em breve a cantora terá outra vez a companhia da avó em casa. Cria de Bangu, na Zona Oeste do Rio, Jojo vai se mudar para uma casa na Taquara, também na Região Oeste. A avó vai junto. “Saiu [uma notícia]: ‘Jojo Todynho compra mansão’.

Que mansão a pessoa compra com R$ 1,5 milhão? Eu já tinha comprado a minha casa e, quando saí do programa, fui lá e quitei. Não comprei uma mansão, é uma casa grande, confortável, na Taquara e agora minha avó vai morar comigo”, conta ela.

