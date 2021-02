Reality show de Anitta também é marcado por beijo triplo

Em vídeo circulando nas redes sociais, os três aparecem agarradinhos | Foto: Divulgação

No novo reality de Anitta, "Ilhados com Beats", a cantora curtiu um momento a três com sua amiga, Sarah Fonseca, e o rapper DFideliz.

Em vídeo circulando nas redes sociais, os três aparecem agarradinhos durante uma festa realizada na ilha, durante a noite de ontem. Ironicamente, no beijo triplo do "BBB", Karol Conká e Gilberto também acabaram beijando uma Sarah.

O reality de Anitta já está pegando fogo | Foto: Reprodução

Com as gravações iniciadas há poucos dias, o reality de Anitta já está pegando fogo. A cantora já aproveitou momentos quentes ao lado de Lipe Ribeiro, enquanto sua amiga Sarah também não perdeu tempo e trocou beijos com a atriz Gabi Lopes.

*Com informações do UOL