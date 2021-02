BBB21: Karol Conká diz que Lumena 'entrou' na cabeça do Gil

Enquanto Karol Conká e Nego Di conversavam no quarto do líder depois da festa Amsterdam, falaram sobre Gilberto | Foto: Divulgação





Enquanto Karol Conká e Nego Di conversavam no quarto do líder depois da festa Amsterdam, falaram sobre Gilberto. A sister começou:

"Lumena é f* nas 'ideia'. Ela fez assim na cabeça do Gil. Hoje, ele veio falar comigo e com ela. Ele falou: 'eu respeito as mulheres, as pretas. Eu votei em vocês duas, mas não é por causa disso. Chorei um monte'. Eu falei pra ela que ele ia chorar".

"Ele veio e dizia para mim pra gente ser aliado, ela [Lumena] fez praticamente a gente se falar", contou Di.

"Eu falei para ele: 'ela me deu um papo muito dela que, querendo ou não, os nossos rolês meio que se cruzam, a origem, as paradas. E querer tirar um ao outro, sendo que tem um monte de gente aí, praticamente passeando..."

"A Lumena falou assim pra ele: 'a pessoa que tá falando as coisas na tua cabeça sabe que é impactante demais você se aliar com a Karol. Ela precisou afastar vocês dois'", relatou a rapper.

"Daí ele me falou: 'de ontem para hoje eu refleti e, às vezes, eu ficava pensando que eu ficava com raiva de ti, mas querendo ou não, tu é uma pessoa que sempre falou as coisas na cara', continuou Di.

"E é isso que eu tô tentando bater nessa tecla. Parece que as pessoas querem as pessoas que não falam. Sabe o que me irrita na Sarah e na Carla, que elas têm em comum? Elas passam o dia todo tentando caçar assunto comigo e vão lá e usam o jogo da discórdia ou o queridômetro pra me atingir. Por que que não demonstram então pra mim? Vamos pra guerra!".

E, retomando a conversa que teve com Gilberto, Nego Di concluiu: "Aí ele apertou a minha mão e falou: 'então eu não voto em você. Eu não vou votar em você'.

*Com informações do UOL