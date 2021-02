BBB21: Gil é aprovado em seleção de PhD de universidade dos EUA

Sem esconder a alegria e o orgulho, Dona Jacira ainda comenta que não sabe como Gilberto vai reagir | Foto: Reprodução

O pernambucano Gilberto, do BBB21, que é doutorando em economia, foi aprovado na seleção PhD de uma universidade do Texas, nos Estados Unidos, com direito a bolsa de estudos.

Dona Jacira, mãe do brother, conta que essa aprovação sempre foi um sonho do filho e que é resultado de muito esforço.

"É o sonho da vida inteira dele. Ele entrando em um universidade fora do país, está aí o resultado de muito estudo e muita dedicação. Dias e dias sem sair de casa, sem ter contato com ninguém, sem ir para festas, sem nada", lembra Jacira.

Sem esconder a alegria e o orgulho, Dona Jacira ainda comenta que não sabe como Gilberto vai reagir quando sair do BBB21 e descobrir que seu outro sonho se tornou realidade.

"Acredito que ele vai ficar bem feliz, vai chorar, porque é um sonho de uma vida toda e realmente isso vai ser realidade para ele", disse.

*Com informações do Gshow