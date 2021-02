BBB21: Caio pensa em desistir do programa após presente do anjo

Caio Afiune pensou em desistir do Big Brother Brasil 21 | Foto: Divulgação

Caio Afiune pensou em desistir do Big Brother Brasil 21 após receber o presente do anjo. Neste domingo (14), acompanhado por Rodolffo Matthaus e Sarah Andrade, o fazendeiro comentou sobre o vídeo da família e estranhou o comportamento da noiva Waléria Mota.

"O trem, que era para me dar força, não deu. Antes, não tivesse visto", desabafou.

Segundo o integrante da Pipoca, a companheira apresentou um comportamento estranho na mensagem enviada à produção do reality. "Ai meu Deus, achei a Waléria estranha", opinou. "Estranha por quê?", indagou a consultora de marketing digital, e o aliado respondeu: "Conheço ela".

Os amigos tentaram tranquilizar o goiano, mas ele seguiu aflito com o conteúdo do vídeo: "Não vi firmeza nela, vi uma magoazinha por trás. Não sei, ela não me falou que estava tudo bem, não falou um 'eu te amo' explosivo. Não achei ela feliz, pode ter sido o nervosismo".

"Se cismar, ninguém me cerca não. Saio lá pela porta. O trem, que era para me dar força, não deu. Antes, não tivesse visto. Em questão do programa estou tranquilo, mas alguma coisa [lá fora] não está. Não foi bom, não me fez bem essa preocupação", complementou o campeão da prova do anjo.

A emoção do confinado também sensibilizou os internautas. O nome da noiva e o apelido Bastião, como Caio é carinhosamente chamado por Rodolffo, entraram na lista de assuntos mais comentados no Twitter.

Na rede social, o perfil oficial do fazendeiro se manifestou sobre o conteúdo da mensagem. "Caio ficou bem abalado com o vídeo, e ainda sentiu a Waléria estranha. Mesmo ela estando superfeliz! Está tudo certo aqui fora, voce é incrível! Infelizmente, o vídeo teve partes cortadas e você não ouviu ela falando: 'Não estou brava'".

"Infelizmente, nem a parte que a Waléria dizia que só queria ver ele em maio colocaram! É claro que ele vai ficar abalado. No vídeo da família, diziam que a palavra que define é orgulho, e isso também foi cortado!", destacou a página.

*Com informações do UOL