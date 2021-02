BBB21: Sarah diz para Karol Conká que não conhece as músicas dela

Sarah ouviu a rapper e confessou não conhecer as músicas de Karol | Foto: Divulgação

Enquanto Karol Conká conversava com um grupo de pessoas, que incluía Sarah e Viih Tube, no quarto cordel na casa do BBB21, a analista de marketing Sarah acabou alfinetando a rapper despretensiosamente.

Sarah ouviu a rapper e confessou não conhecer as músicas de Karol: "Ai gente, coloca essas músicas da Karol aí para a gente conhecer. Eu não conheço".

Viih Tube demonstrou surpresa após a declaração da sister e indagou: "Você não conhece essa música?"

*Com informações do UOL