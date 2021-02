Karol Conká relembra de quando expulsou Lucas de mesa do almoço

Karol disse que teve dó de Lucas Penteado | Foto: Reprodução

João Luiz e Karol Conká conversaram sobre a desistência de Lucas Penteado em permanecer no "BBB 21" , na manhã desta segunda-feira (15). "Queria saber como repercutiu lá fora", disse a rapper. "Acho que negativamente para todos nós", respondeu o brother João Luiz.

"Acho que ele não está certo, não foi certo, mas ao mesmo tempo faltou um pouco de paciência e eu entendo. Mas eu acho que ele precisa de uma ajuda profissional. Ele mexeu com coisas que, pra mim, são muito sérias", completou João.

"Ele falou coisas que não são legais. Fritou muito. A gente sempre acolhia, só que chegou um momento que...", continuou Karol Conká. Ela também disse que Lucas ameaçou duas pessoas.

Mas João tem suas dúvidas quanto ao comportamento dos confinados com Lucas. "O que eu fico pensando é da gente não ter acolhido ele", disse João.

"Eu fiquei com esse pesinho também", confessou Karol. "Eu queria lidar com ele e ficar bem comigo, mas eram caminhos opostos", disse João. "Mas eu fiquei com dó, só que eu pensei em toda a galera", disse Karol após relembrar o momento em que expulsou Lucas da mesa do almoço.

