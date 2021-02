BBB21: Karol Conká chama Carla Diaz de forçada

O clima continua pesado dentro da casa do BBB21 entre Karol Conká – líder da semana – e a atriz Carla Diaz. As duas seguem afastadas mesmo após a conversa que tiveram.

A cantora, ao lado de Fiuk, Lumena e Pocah continuou criticando algumas atitudes da loira na tarde desta segunda(15).

“Eu retiro tudo que falei pra ela, menos que é falsa e forçada“, disse a rapper para os parceiros de confinamento, se referindo a briga por Arcrebiano, antes da eliminação do brother.

Fiuk então concordou com Karol que afirmou não querer contato com a atriz após o fim do programa. “Não quero manter contato fora daqui“, afirmou.

