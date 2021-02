Alterou! Pocah e Gil trocam palavrões durante briga no BBB 21; assista

Os dois discutiram aos gritos enquanto outros brothers tentaram apaziguar | Foto: Divulgação

Fogo no parquinho! Pocah e Gilberto tiveram uma briga séria na área externa da casa do BBB 21, após o jogo da discórdia, nesta segunda-feira (15). Os dois discutiram aos gritos enquanto Sarah, Karol e outros brothers tentaram apaziguar a confusão.

A briga começou quando Pocah foi falar com Gil e disse que o brother ofendeu o seu caráter e sua índole. Em resposta, Gil disse que o que a cantora fala é calculado e planejado. Pocah acusou o pernambucano de fazer o mesmo e o chamou de hipócrita. Nesse momento, a dupla começou a se exaltar.

"Você acha que se posicionar é gritaria", disparou Pocah.

"Sou barraqueiro, e daí? Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa", gritou Gilberto.

A funkeira disse que Gil estava fazendo "show" e o doutorando em Economia a acusou de afrontá-lo. "Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor", gritou Gilberto.

A cantora questionou o que seria basculho. "Não vou baixar minha cabeça pra ninguém", continuou o pernambucano.

A cantora falou novamente da ocasião em que Gil a acusou de ser canceladora durante o jogo da discórdia. Gilberto a acusou de ter "ranço" dele e a cantora negou.

"A partir de agora, nós somos adversários. Batendo o martelo", declarou Pocah.

"Minhas desculpas que eu te pedi foram sinceras porque eu não quis te machucar", continuou a cantora. Os dois se acusaram de interpretarem personagens dentro do programa.

"Então, Gil, f***-se você!", gritou Pocah.

"Vai tomar no seu c* também! Que eu não arrego pra ninguém não, minha mãe me deu coragem. Eu não vim de qualquer lugar, não", reagiu Gilberto aos gritos.

O pernambucano também acusou Pocah de inferiorizá-lo durante o programa e a cantora o intimou sobre quando ela teria feito isso. "Você se perdeu! Você oscila! Sorri pra todo mundo", continuou Pocah.

"Você se revelou! Eu disse que eu não queria conversar e ela veio pra cima de propósito", reclamou Gilberto. "Ele quer fazer showzinho", respondeu a funkeira, para a revolta de Gilberto.

A discussão terminou com os outros participantes separando a dupla.

Assista:

*Com informações do site UOL

