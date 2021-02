Afilhado de Arlindo Cruz avisa para Nego Di: 'Vou te pegar na porrada'

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram os posicionamentos da família | Foto: Reprodução

O afilhado do sambista Arlindo Cruz, o Armando Polêmico, ameaçou o humorista Nego Di após piadas sobre o estado de saúde do cantor. No vídeo, o também sambista avisou que a 'brincadeira' não será resolvida na Justiça.

"Ele faz uma brincadeira de mau gosto com o meu padrinho Arlindo Cruz. Eu também sou família e vi que o Arlindinho vai processar", disse.

Veja o vídeo | Autor: Divulgação

Veja o vídeo que causou a polêmica:

"Eu se fosse você Nego Di, ficava trancado para sempre dentro da sua casa, porque no dia em que você sair eu vou te pegar de porrada", finalizou.

Ao contrário, o filho de Arlindo Cruz, disse que vai para a Justiça por conta da piada feita sobre o estado de saúde do cantor.

"Nossa família não tolera nenhum tipo de violência. As coisas serão resolvidas na Justiça", disse Arlindinho Cruz.

Veja o vídeo:

