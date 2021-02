Em conversa com Pocah, karol Concá diz que Nego Di a cortava

Karol afirma: “Ele sempre me cortou. Eu e a Lumena”. | Foto: Divulgação/Rede Globo

No Quarto do Líder do BBB21, Karol Conká e Pocah conversavam sobre a permanência de Sarah, após votação do paredão, além da a eliminação de Nego Di, na noite de terça-feira (16).



A carioca critica a consultora de marketing digital, e a curitibana, por sua vez, pondera: “O Brasil está vendo tudo isso e concorda, porque manteve ela aqui. Talvez o jeito dela não seja tão grave quanto o do Di”.

Karol Conká segue e fala sobre Nego Di; “A Juliette comentou ali ‘como vocês não viam? Ele não deixa a gente falar’. Ele faz da verdade dele única, é o jeito dele. Ele demorava para me compreender”.

Ao ouvir, Pocah dá uma opinião: “Ele nunca me cortou”. Em contrapartida, a Karol afirma: “Ele sempre me cortou. Eu e a Lumena”.



Reação de Nego Di:

Lá fora, Nego Di passou a ter a real visão do jogo. "Achava que a galera estava enxergando como enxergamos lá dentro. Infelizmente, a gente só vê onde a gente está, e a galera enxerga tudo. Eu tinha uma opinião formada sobre a Sarah e esperava que ela fosse sair. Achei que Fiuk podia ser só uma participação nesse Paredão."

O humorista também comentou amizade com Projota: "Ele é um cara que joga muito parecido comigo, mas ele tem a vantagem de ser 'o' Projota. Teve coisa que veio dele e achavam que fui eu. Eu respeito porque penso parecido, mas via que ele conseguia ser menos visceral que eu."

Rejeição recorde

Aqui fora, Nego Di é dono do recorde de rejeição da história do reality, mas lá dentro alguns brothers sofreram com sua eliminação, como Viih Tube, que chegou a chamá-lo de pai.

