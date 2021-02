Nego Di culpa Karol Conká por rejeição recorde: ‘Me senti usado'

O humorista saiu com recorde de rejeição, com 98,76% | Foto: Divulgação

O terceiro eliminado da casa do BBB21 com recorde de rejeição, com 98,76%, Nego Di disse que se sentiu usado por Karol Conká durante participação no ‘Mais Você’, programa de Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (17).

“Depois de alguns vídeos, vi que estava no meio de pessoas que seguiram um caminho errado. A Karol foi a principal que parei para analisar. Eu falava de uma militância exagerada, mas ela me trazia as coisas de uma maneira e não via. Não vi a maneira que ela tratou o Lucas, no almoço por exemplo. As informações chegavam de outra maneira”, disse.

O humorista disse ainda que viu o jeito que ela tratou Lucas Penteado, sua dupla na primeira semana, dizendo que não viu a situação e que acabava agindo por instinto ao ver os embates na casa.

“Quando não estava na minha presença, ela agia de uma maneira. E quanto estava, era de outra. Tudo que ela descreveu em um vídeo [falando de Lucas] era o que ela era. Um incrível poder de manipulação. Me senti usado para caramba”, completou.

*Com informações do site IstoÉ

