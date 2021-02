Vídeo: Arthur 'coça' partes íntimas e cheira a mão durante o Mais Você

A cena corriqueira não passou despercebida nos olhos dos internautas | Foto: Divulgação

Flagrado coçando suas partes íntimas e, logo em seguida, cheirando a mão enquanto estava deitado na parte externa da casa do BBB 21, o brother Arthur nem deve saber, mas gerou uma imagem inusitada para a TV brasileira.

A situação aconteceu ao vivo em rede nacional, quando a apresentadora Ana Maria Braga estava exibindo imagens das câmeras enquanto toma café da manhã com Nego Di, eliminado no paredão desta terça-feira (16).

"Vamos ver agora, uma puladinha no jogo que você estava ontem. Vamos ver o que o pessoal está fazendo por lá, sem você, como amanheceu hoje", disse a apresentadora. Enquanto Ana Maria falava sobre as estratégias de Nego Di no jogo, Arthur tirou a mão do local e levou ao nariz, para sentir o odor.

A cena corriqueira não passou despercebida nos olhos de quem estava acompanhando o bate-papo com o eliminado, que logo correram para comentar.

Veja:

o mais você encerrando com o arthur coçando o saco e cheirando 🗣🗣🗣 #bbb21 pic.twitter.com/C0NDQ7jKdC — cris dias (@crisayonara) February 17, 2021

*Com informações do site UOL

