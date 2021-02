Lumena revela arrependimento de não ter levado vibrador para o BBB 21

Durante a madrugada, os brothers do quarto cordel tiveram um papo pra lá de picante, e Lumena fez uma revelação logo depois da saída de Nego Di do Big Brother Brasil 21, da TV Globo.

No bate-papo quente, Caio tirou suas dúvidas sobre sexo entre dois homens e Juliette confessou nunca ter feito sexo anal.

No papo, Lumena disse que se arrependeu de não levar seu vibrador em formato de golfinho para a casa mais vigiada do Brasil.

“Tenho um vibrador em formato de golfinho. Ele é muito competente, mas eu fiquei com vergonha de trazer. Poxa, me arrependi”, contou. “Imagina o povo arrumando as malas lá pra trazer e vê um golfinho“, brincou Sarah.

*Com Observatório dos Famosos