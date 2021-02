Após prisão, Belo volta para casa e ganha colo de esposa Gracyanne

Gracyanne defendeu o esposo | Foto: Reprodução Instagram

O cantor Belo voltou para casa nesta quinta-feira (18), após ser preso na última quarta-feira (17) e ganhou um apoio especial da esposa Gracyanne Barbosa.

O pagodeiro foi preso após realizar uma festa em uma escola municipal no Complexo da Maré, durante o feriado de carnaval. "Maridão já está em casa, graças a Deus. Tudo se acalmou. Estamos bem", disse em um story do Instagram.

Barbosa ainda usou as redes sociais para defender o esposo. "Belo cumpriu todas as normas no redor dele, com sua banda e equipe todas protegidas. Assim como ele espera que todos façam suas partes, contratantes cumpram seus deveres. E público também, exijam sempre segurança para vocês curtirem, é direito de vocês, cobrem dos responsáveis caso algo não ocorra como deve ser. Vocês protegidos, nos protegem também, e vice-versa . E assim o amor, que meu marido canta, entra dentro de todos nós, em forma linda de acalento e conforto", disse.

Leia mais:

Representantes da Cultura em Manaus se reúnem com Concultura

Garantido cria playlist com toadas sobre lendas do folclore